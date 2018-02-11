Гражданство 2 погибших в крушении Ан-148, предположительно иностранцев, уточняется - МЧС

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Гражданство двух погибших в крушении Ан-148 под Москвой, предположительно иностранцев, в настоящее время устанавливается, сообщил первый замглавы национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский.

Представительно оперативного штаба на месте крушения ранее сообщил РИА Новости, что гражданин Азербайджана находился на борту рухнувшего Ан-148, данные о еще двух иностранцах пока не подтвердились.

"Национальным центром организована работа с МИД России и дипломатическими представительствами на территории РФ по вопросам идентификации иностранных граждан, нахождение которых было обнаружено на борту самолета. Предварительно уточняется гражданство двух человек", - сказал Кутровский в эфире телеканала "Россия 24".