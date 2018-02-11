FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Гражданство 2 погибших в крушении Ан-148, предположительно иностранцев, уточняется - МЧС


МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Гражданство двух погибших в крушении Ан-148 под Москвой, предположительно иностранцев, в настоящее время устанавливается, сообщил первый замглавы национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский.

Представительно оперативного штаба на месте крушения ранее сообщил РИА Новости, что гражданин Азербайджана находился на борту рухнувшего Ан-148, данные о еще двух иностранцах пока не подтвердились.

"Национальным центром организована работа с МИД России и дипломатическими представительствами на территории РФ по вопросам идентификации иностранных граждан, нахождение которых было обнаружено на борту самолета. Предварительно уточняется гражданство двух человек", - сказал Кутровский в эфире телеканала "Россия 24".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ