МИД Азербайджана проверяет, были ли граждане страны на борту разбившегося Ан-148

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. МИД Азербайджана проверяет, были ли граждане республики на борту разбившегося самолёта Ан-148 в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства страны.

"Совместно с соответствующими государственными структурами выясняется, является ли гражданином Азербайджана Намиг Гахраманов, находившийся на борту потерпевшего крушение пассажирского самолета в России. Будет дана дополнительная информация", - заявил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее представитель мэрии города Орск говорил, что, по предварительным данным, на борту могли быть два иностранца - жители Швейцарии и Азербайджана. Представитель оперативного штаба на месте крушения также сообщал РИА Новости, что в разбившемся самолете находился гражданин Азербайджана.

Связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва - Орск пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.