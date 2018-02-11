Свыше 190 звонков поступило на "горячую линию" психологов МЧС после катастрофы Ан-148

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Свыше 190 звонков уже поступило на "горячую линию" психологов МЧС после катастрофы самолета Ан-148 в Московской области, сообщила РИА Новости представитель Всероссийского центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Наталья Лукаш.

"На федеральную "горячую линию" тел.: 8-800-755-17-17 поступило 192 звонка после падения самолета", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, группы психологов МЧС сейчас работают в аэропорту Орска и столичном "Домодедово".

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.