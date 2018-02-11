РЕН ТВ уберёт из утреннего эфира развлекательные блоки в связи с крушением Ан-148

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. РЕН ТВ связи с крушением Ан-148 в Подмосковье меняет сетку вещания и в понедельник снимает с утреннего эфира развлекательные блоки, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Ранее о смене сетки вещания в воскресенье в связи с трагедией сообщили НТВ и Первый канал.

"В связи с трагическими событиями РЕН ТВ меняет сетку вещания и снимает из утреннего эфира 12 февраля развлекательные блоки. Также сегодня в течение дня выходят экстренные выпуски новостей, а все подробности и аналитику произошедшей трагедии даст Андрей Добров в авторской программе "Добров в эфире", - сообщил собеседник агентства.