Группировка спасателей на месте крушения Ан-148 увеличена до 532 человек - МЧС

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Группировка спасателей на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье увеличилась почти в два раза, сейчас на месте происшествия работают более 500 человек и более 100 единиц техники, заявил в ходе селекторного совещания глава подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин.

"По состоянию на 20.00 задействовано 532 человека, 122 единицы техники. Всего в группировке от МЧС России задействовано 107 единиц личного состава и 81 единица техники", - сказал Полетыкин.

При этом глава МЧС России Владимир Пучков поручил увеличить группировку на месте ЧС для помощи сотрудникам СК России.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.