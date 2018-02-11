Опознание тел погибших при крушении Ан-148 пройдет в Московском бюро экспертизы - заммэра

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Опознание тел погибших при крушении самолёта в Раменском районе Подмосковья пройдет в Московском бюро экспертизы, сообщил в воскресенье РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"В связи с трагедией в Раменском районе Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших. Процесс опознания тел погибших и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро экспертизы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "это то, что делает Москва, чтобы помочь своим коллегам из Московской области".