Бабич: специалисты вылетят в Орск для забора биоматериалов у родных жертв авиакатастрофы

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Борт МЧС со специалистами, которые проведут забор биоматериалов у родных погибших при крушении Ан-148, вылетит в Орск в понедельник, сообщил журналистам полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Было принято решение для того, чтобы людей лишний раз не беспокоить, все экспертизы провести на месте и максимально ускорить этот процесс. Завтра соответствующий борт МЧС со специалистами должен быть в Орске, эти работы будут на месте организованы", - сказал он. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал "Россия 24".