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Панихиды по жертвам крушения Ан-148 будут совершать 40 дней во всех храмах Орской епархии


МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл скорбит о случившейся в воскресенье авиакатастрофе в небе над Подмосковьем, во всех храмах Орской епархии в течение 40 дней будут совершаться панихиды об упокоении погибших в крушении Ан-148, сообщает пресс-служба патриарха.

"Предстоятель Русской православной церкви возносит молитвы о всех погибших в этой авиакатастрофе, молится об укреплении родных и близких", - говорится в сообщении.

В аэропорту Орска сейчас дежурит духовенство епархии, которое оказывает психологическую помощь родственникам и близким погибших. В Иверском женском монастыре Орска будет совершена ночная заупокойная литургия, на которой будут вознесены молитвы о жертвах авиакатастрофы.

В понедельник утром епископ Орский и Гайский Ириней совершит Божественную литургию и панихиду в кафедральном соборе великомученика и победоносца Георгия города Орска. В богослужении примет участие все духовенство Орска.

"По благословению епископа Иринея во всех храмах епархии в течение сорока дней будут совершаться панихиды об упокоении погибших при крушении самолета Ан-148", - сообщили в патриархии.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва - Орск разбился через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все погибли.

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