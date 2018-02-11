Граждан Казахстана на борту разбившегося Ан-148 не было – данные МИД

АЛМА-АТА, 11 фев /ПРАЙМ/. Граждан Казахстана среди пассажиров разбившегося под Москвой самолета Ан-148, по предварительным данным, не было, сообщил РИА Новости представитель МИД республики Ануар Жайнаков.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Представитель мэрии города Орск ранее говорил, что, по предварительным данным, на борту упавшего самолета могли быть граждане Казахстана.

"По предварительным данным, среди пассажиров разбившегося сегодня в Московской области России самолёта Ан-148 граждан Казахстана не было. Наши дипломаты в России находятся в постоянном контакте с местными службами и продолжают следить за ситуацией", - сказал Жайнаков.

Собеседник агентства выразил глубокие соболезнования семьям и близким всех трагически погибших в этой авиакатастрофе.