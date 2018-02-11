Австрия соболезнует в связи с крушением самолета в Подмосковье

ВЕНА, 11 фев /ПРАЙМ/. Правительство Австрии выражает соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье, заявил представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь.

"Трагические новости из Москвы. Наши мысли обращены к жертвам сегодняшней авиакатастрофы. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям и друзьям", - написал Лаунски-Тиффенталь на официальной станице в Twitter.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.