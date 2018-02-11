Община азербайджанцев Орска подтвердила гибель бизнесмена из Азербайджана на Ан-148

БАКУ, 11 фев /ПРАЙМ/. Гражданин Азербайджана Намик Гахраманов погиб на борту самолёта Ан-148 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в азербайджанской общине города Орск.

Связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва - Орск пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово" днем в воскресенье. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области близ населенного пункта Степановское.

В МИД Азербайджана сказали РИА Новости, что выясняют, были ли граждане страны на борту самолёта.

"Да, это гражданин Азербайджана Намик Гахраманов. Он занимался предпринимательской деятельностью", - рассказали агентству в общине.

Ранее представитель мэрии Орска говорил, что, по предварительным данным, на борту могли быть два иностранца — жители Швейцарии и Азербайджана. Представитель оперативного штаба на месте крушения также сообщал РИА Новости, что в разбившемся самолете находился гражданин Азербайджана.