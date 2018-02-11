Бабич: специалисты вылетят в Орск для забора биоматериалов у родных жертв авиакатастрофы

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МОСКВА/УФА, 11 фев /ПРАЙМ/. Борт МЧС со специалистами, которые проведут забор биоматериалов у родных погибших при крушении Ан-148, вылетит в Орск в понедельник, сообщил журналистам полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Было принято решение для того, чтобы людей лишний раз не беспокоить, все экспертизы провести на месте и максимально ускорить этот процесс. Завтра соответствующий борт МЧС со специалистами должен быть в Орске, эти работы будут на месте организованы", - сказал он. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал "Россия 24".

Как отметили в оренбургском управлении МЧС, биоматериалы будут собирать в городской больнице Орска. "В понедельник 12 февраля в 14.00 (12.00 мск) в городской больнице №4 города Орск будет проведён забор биоматериалов у родственников погибших, которые будут перенаправлены в Москву для проведения ДНК-экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи региона просят родственников погибших при крушении самолета обратиться в следственный отдел СК по Орску для передачи биологических образцов, необходимых для экспертиз и идентификации тел погибших.

"Мероприятия организованы в круглосуточном режиме по месту дислокации следственного отдела по городу Орску на улице Кутузова, 51, либо просим связаться по телефону т. /3537/ 250005 , 215272", - сообщает следственное управление СК РФ по области.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово"). Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия.