Рухнувший Ан-148 имел сертификат летной годности до 1 июня - прокуратура

САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/. Самолет Ан-148, рухнувший в воскресенье в Подмосковье, имел сертификат летной годности сроком до 1 июня текущего года, сообщили РИА Новости в Саратовской транспортной прокуратуре.

"Самолет имел сертификат летной годности гражданского воздушного судна сроком действия до 1 июня 2018 года... Этот сертификат был выдан 2 июня 2016 года", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.