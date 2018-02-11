Президент Чехии направил Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

ПРАГА, 11 фев /ПРАЙМ/. Глава Чехии Милош Земан направил в воскресенье российскому президенту Владимиру Путину телеграмму соболезнований в связи с катастрофой самолета Ан-148 в Подмосковье, в результате которой погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

"С глубоким прискорбием воспринял сообщение об авиакатастрофе вблизи Москвы, в результате которой сегодня погибли десятки людей. Мне глубоко жаль каждой потерянной человеческой жизни. Соболезную семьям и близким погибших, а также всем, кто скорбит вместе с ними в эти трагические минуты", - говорится в телеграмме.

"Примите, пожалуйста, от меня лично и посредством меня от граждан Чешской республики наши глубокие соболезнования", - отмечается в послании Земана, опубликованном на сайте Пражского града.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.