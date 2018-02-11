Замечаний к состоянию рухнувшего Ан-148 при техобслуживании не было - прокуратура

САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/. Замечаний к состоянию рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 при проведении оперативного технического обслуживания в субботу не имелось, сообщили РИА Новости в Саратовской транспортной прокуратуре.

"Согласно карте наряда на оперативное техническое обслуживание, замечаний к состоянию воздушного судна не имелось", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.