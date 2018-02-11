Глава Приднестровья выразил соболезнования в связи авиакатастрофой под Москвой

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев /ПРАЙМ/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил послу РФ в Молдавии Фариту Мухаметшину и в его лице всему российскому народу телеграмму соболезнований в связи авиакатастрофой под Москвой, сообщила пресс-служба лидера ПМР.

"Наши сердца скорбят вместе с Вами, с родственниками погибших и со всем российским народом. Приднестровье разделяет боль этой тяжелой утраты", - говорится в тексте телеграммы.

Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.