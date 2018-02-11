В "Саратовских авиалиниях" не было больших проблем безопасностью полетов – Росавиация

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Серьезных проблем с обеспечением безопасности полетов в "Саратовских авиалиниях" не было, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

"Серьезных каких-то проблем в обеспечении безопасности полетов не было", - сказал он.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.