Росгвардия готова задействовать БПЛА с тепловизорами в зоне падения Ан-148

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Центральный округ Росгвардии готов в случае необходимости и по решению Оперативного штаба задействовать на месте падения самолета Ан-148 комплекс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с тепловизорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Центральный округ содержит в готовности комплексы беспилотников с тепловизорами, которые по решению оперативного штаба могут быть применены в зоне трагедии", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что наряды Росгвардии уже несут службу на месте трагедии. В случае необходимости ведомство может усилить группировку.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.