Европейские политики выразили соболезнования семьям жертв катастрофы Ан-148

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Президент Европейского парламента Антонио Таяни, глава шведского МИД Маргот Вальстрём, а также министерство иностранных дел Норвегии выразили соболезнования семьям погибших в катастрофе самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Мои искренние соболезнования семьям жертв ужасной авиакатастрофы в Москве. Мы скорбим вместе со всеми и выражаем им свою поддержку", - написал Таяни в своем Twitter.

"Мои сердечные соболезнования семьям и родственникам погибших при ужасном крушении самолета недалеко от Москвы", - написала в своем Twitter Вальстрём.

"Сердечные соболезнования из Норвегии всем, кого затронул трагический инцидент с самолетом под Москвой", - говорится в заявлении норвежского МИД, размещенном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.