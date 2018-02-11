Власти Оренбургской области выплатят по 1 млн руб родным погибших в катастрофе Ан-148

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев /ПРАЙМ/. Власти Оренбургской области дополнительно выплатят родственникам погибших в катастрофе самолета Ан-148 по 1 миллиону рублей, сообщил журналистам полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.

Ранее глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что "в соответствии с федеральным законодательством всем родственникам погибших выплачивается страховка в размере более 2 миллионов рублей". Он отмечал, что также по линии регионов "будут приняты необходимые дополнительные решения в этом направлении".

"Решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего будет выплачено к той страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно 1 миллион рублей", - сказал полпред, слова которого процитировали в его пресс-службе.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.