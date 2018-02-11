МИД Израиля выразил соболезнования родственникам жертв крушения Ан-148 под Москвой

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Министерство иностранных дел Израиля выразило соболезнования родственникам и друзьям погибших в крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Наши мысли с жертвами авиакатастрофы, которая произошла сегодня под Москвой. Выражаем наши искренние соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в официальном Twitter ведомства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области днем в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Самолет выполнял рейс Москва-Орск.