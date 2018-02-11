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"Саратовские авиалинии" отменили на понедельник рейс из Москвы в Орск и обратно


САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. "Саратовские авиалинии" после крушения в Подмосковье своего Ан-148 Москва - Орск отменили запланированный на понедельник рейс по тому же маршруту и обратно, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

"Завтра рейс на Орск отменен", - сказала собеседница, пояснив, что соответственно отменен и обратный рейс.

По словам Вороновой, пассажирам, купившим билеты, вернут деньги.

Информацией о том, состоятся ли рейсы в этом направлении во вторник, представитель компании пока не располагает.

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