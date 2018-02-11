Глава МИД Украины выразил соболезнования родным погибших в крушении Ан-148 под Москвой

КИЕВ, 11 фев /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы", - написал он в Twitter.

Ранее украинский МИД заявил, что граждан Украины, по предварительным данным, на борту не было.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.