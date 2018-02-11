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Рухнувший Ан-148 до вылета в Орск выполнил несколько рейсов в воскресенье - авиакомпания


САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/. Самолет Ан-148, потерпевший крушение в Подмосковье, до вылета из Москвы в Орск в воскресенье выполнил еще несколько рейсов, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы авиакомпании "Саратовские авиалинии" Елена Воронова.

"Самолет Ан-148 сегодня выполнял несколько рейсов по пензенскому и саратовско-московскому направлениям", - сказала она.

Воронова добавила, что самолет прошел все формы технического обслуживания без замечаний.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.

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