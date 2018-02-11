МИД Швейцарии пока не подтверждает, что гражданин страны был на борту разбившегося Ан-148

ЖЕНЕВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Швейцарский МИД пока не располагает данными о том, что гражданин страны погиб при крушении самолета Ан-148 под Москвой, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Жан-Марк Кревуазье.

"У нас пока нет официального подтверждения (этой информации)", - сказал он.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.

Ранее представитель мэрии Орска говорил, что на борту могли быть два иностранца - из Швейцарии и Азербайджана.