"Саратовские авиалинии" доставят родственников жертв крушения Ан-148 в Москву

САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/. "Саратовские авиалинии" доставят родственников жертв крушения самолета Ан-148 в Москву, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

"Мы доставим всех родственников (погибших) в Москву, оплатим проживание", - сказала она, уточнив, что родственников жертв авиакатастрофы привезут из разных городов.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.