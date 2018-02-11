Власти Израиля выразили соболезнования родственникам жертв крушения Ан-148 под Москвой

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МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Премьер и министерство иностранных дел Израиля выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших в крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху от лица своей страны направил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что его страна скорбит вместе с российским народом.

"Израиль выражает самые искренние соболезнования семьям 71 жертвы ужасной авиакатастрофы, которая произошла сегодня в Москве. Мы скорбим вместе со всем народом России в связи с этой ужасающей трагедией", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьера.

"Наши мысли с жертвами авиакатастрофы, которая произошла сегодня под Москвой. Выражаем наши искренние соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в официальном Twitter израильского МИД.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области днем в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Самолет выполнял рейс Москва-Орск.