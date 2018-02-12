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Президент и премьер Грузии соболезнуют России в связи с авиакатастрофой


Мировая экономика

ТБИЛИСИ, 11 фев /ПРАЙМ/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили выразили соболезнования российскому народу в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Выражаю глубокую скорбь в связи с авиакатастрофой российского пассажирского самолета, которая привела к десяткам человеческих жертв. Соболезную российскому народу и в эти тяжелые минуты выражаю поддержку семьям погибших", - сказано в заявлении президента Маргвелашвили.

Свои соболезнования выразил также премьер-министр от имени всего правительства Грузии.

"От имени правительства Грузии выражаю глубокие соболезнования народу России, семьям, родным и близких граждан, погибших в этой авиакатастрофе", - сказано в распространенном пресс-службой правительства заявлении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области днем в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Самолет выполнял рейс Москва-Орск.

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