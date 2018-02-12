Компании с неоформленными сотрудниками могут лишиться налоговых льгот - законопроект

МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Компании, не оформляющие официальные трудовые отношения с сотрудниками, могут лишиться налоговых льгот, соответствующий законопроект подготовил член думского комитета по труду Олег Шеин (СР).

"Смысл законопроекта очень простой: если проверка выявила, что либо более 10% персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции. Пусть она в течение года платит налоги по обычной программе, без каких-либо льгот. Потому что укрывательство от налогов не должно оставаться безнаказанным", — рассказал автор инициативы "Парламентской газете".

Сейчас в России без оформления трудовых отношений работают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человек, из-за чего Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и местные бюджеты ежегодно теряют около 4 триллионов рублей, пишет издание. Наказание за такое нарушение - до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для юридических.

Шеин добавил, что, по данным Счётной палаты, крупный капитал в России получает ежегодные налоговые льготы на 9,5 триллионов рублей. При этом большая доля работников в таких компаниях работает неофициально, что создает проблему и для работников, которые не могут обеспечить себе будущую пенсию, и для бюджета. Инспекция по труду, прокуратура и суды регулярно выявляют таких нарушителей, но ситуация от этого не улучшается, пишет депутат.

"Компания, которая сэкономила миллионы на заработной плате сотрудников, заплатит эти несколько тысяч штрафа и пойдёт дальше получать миллионами или десятками миллионов налоговые льготы от государства. Это неправильно. Здесь должны включаться другие рычаги воздействия", — заявил Шеин.

Законопроект вносит поправки в статьи Налогового кодекса России, содержащие сведения о введении и отмене специального налогового режима.

Документ ждёт официального заключения правительства, и, по словам законодателя, должен поступить в Госдуму в конце февраля — начале марта.