Осмотр места падения Ан-148 под Москвой займет несколько суток, будет идти непрерывно - СК

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Осмотр места крушения самолета Ан-148 под Москвой займет несколько суток, будет продолжаться непрерывно, сообщает в ночь на понедельник Следственный комитет России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел на месте крушения совещание и поручил в первоочередном порядке провести тщательный осмотр этого места с применением криминалистической техники.

"По его словам, именно сейчас, не теряя ни минуты, крайне важно тщательнейшим образом все это исследовать, изымая и фиксируя все следы. Учитывая обширную территорию, которую предстоит осмотреть, это, конечно, займет не одни сутки, но работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершен осмотр", - говорится в сообщении.

Сейчас в осмотре задействованы около 100 следователей и криминалистов центрального аппарата СК и Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.