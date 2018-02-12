МИД и минавиации Египта выразили соболезнования в связи авиакатастрофой в Подмосковье

КАИР, 12 фев /ПРАЙМ/. МИД и министерство гражданской авиации Египта выразили соболезнования в связи с крушением самолета АН-148 в Подмосковье.

"Египет выражает искренние соболезнования семьям погибших и выражает солидарность с правительством и народом дружественной России, столкнувшейся с этим испытанием", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи направил главе Минтранса РФ Максиму Соколову телеграмму, в которой "выразил свои соболезнования и скорбь" в связи с гибелью пассажиров и экипажа самолета "Саратовских авиалиний".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области днем в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Самолет выполнял рейс Москва-Орск.