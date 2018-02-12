Два иностранца, граждане Швейцарии и Азербайджана, были на борту Ан-148 - подтвердило МЧС

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. МЧС России подтвердило иностранное гражданство двух пассажиров разбившегося Ан-148: это граждане Швейцарии и Азербайджана. Это уточнение содержится в обновленном списке пассажиров на сайте ведомства.

Ulrich Klaeui - гражданин Швейцарской конфедерации, Намиг Гахраманов - гражданин Азербайджанской республики.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли. Ранее представитель мэрии Орска говорил, что на борту могли быть два иностранца - из Швейцарии и Азербайджана.