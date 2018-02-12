Глава МЧС поручил создать транспортный коридор к месту крушения самолета в Подмосковье

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Глава МЧС Владимир Пучков поручил создать транспортный коридор к месту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщается на сайте МЧС РФ.

"Одна из наших главных задач – обеспечить доступность проезда техники на место. Организуйте доступный транспортный коридор и пути подъезда", - приводятся на сайте слова министра.

Также, по его словам, дорога к месту крушения, по которой заходила тяжелая техника, уже разбита, и проехать даже на специальной технике и снегоходах крайне тяжело.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.