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АНОНС Инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака стартует в Кувейте


Мировая экономика

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 фев /ПРАЙМ/. Международный инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака стартует в понедельник в кувейтской столице.

Масштабное мероприятие, участие в котором примут представители более чем 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний пройдет с 12 по 14 февраля. В форуме примут участие и представители России. По словам российского посла в Багдаде Максима Максимова, Москва на конференции "будет представлена на уровне не ниже замглавы МИД". Кроме того, по его словам участие в форуме подтвердили ряд российских компаний.

Известно, что помимо иракских чиновников и представителей других арабских государств на форуме выступит государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для восстановления инфраструктуры Ирака после победы над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов.

О победе над ИГ правительство Ирака объявило в декабре 2017 года.

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