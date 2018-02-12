ХК "Адмирал" подтвердил, что девушка защитника клуба была на борту разбившегося Ан-148

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев /ПРАЙМ/. Девушка защитника дальневосточного хоккейного клуба "Адмирал" Сергея Ильина Дарья Толмасова была среди пассажиров разбившегося Ан-148, сообщает пресс-служба команды.

Ранее агент Ильина Шуми Бабаев написал в Instagram, что в результате авиакатастрофы погибла подруга защитника "Адмирала" Дарья Толмасова, ей было 22 года.

"На борту в момент трагедии находилась Дарья Толмасова – возлюбленная защитника нашей команды Сергея Ильина", — говорится в сообщении хоккейного клуба.

В пресс-службе отметили, что сейчас игрок выступает за фарм-клуб "Адмирала" – "Южный Урал" (Орск)

"Хоккейный клуб "Адмирал" выражает соболезнования Сергею Ильину и семье Дарьи. Мы можем лишь догадываться, каким ударом стала для Вас эта катастрофа и потеря близкого человека. Мы скорбим о вашей утрате. Крепись, Сергей", — написано на официальном сайте клуба.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.