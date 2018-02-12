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Яму глубиной 1,5 м нашли на месте крушения Ан-148 под Москвой


МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Яма размером семь на четыре метра и глубиной полтора метра была обнаружена в месте падения самолета под Москвой, сообщается на сайте МЧС России.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

"На месте крушения мы обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших", - приводятся в сообщении слова начальника караула 127-й поисково-спасательной части Алексея Беседина, который первым оказался на месте крушения.

Он рассказал, что добраться до места падения самолета было непросто. Спасателям пришлось идти пешком, так как пожарные машины бы просто не проехали, увязнув в сугробах.

"Шли где-то метров 600-700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс, подъехать было невозможно. Был сильный ветер и шел мокрый снег", - рассказал Беседин.

Он с коллегами бросился искал выживших и организовывал спасательную операцию, сообщает МЧС. Были сразу же найдены мелкие фрагменты фюзеляжа, которые разбросало в радиусе километра.

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