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В катастрофе Ан-148 погиб депутат горсовета Норильска - мэрия


КРАСНОЯРСК, 12 фев /ПРАЙМ/. Депутат горсовета Норильска и глава агентства по развитию города Сергея Панченко погиб в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье, сообщили РИА новости в мэрии Норильска.

"Сергей Николаевич погиб в авиакатастрофе Ан-148. Он был депутатом горсовета и главой некоммерческой организации "Агентство развития Норильска". Его супруга вылетела в Москву", - сказал собеседник агентства.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

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