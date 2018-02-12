Более 540 звонков поступили на "горячую линию" психологов МЧС после крушения Ан-148

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Свыше 540 звонков поступили на "горячую линию" МЧС РФ после крушения самолета Ан-148 в Московской области, сообщила РИА Новости представитель Всероссийского центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Наталья Лукаш.

"Продолжает работать "горячая линия", на 07.00 на нее поступили 542 звонка", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в понедельник психологи министерства будут работать с родственниками погибших при проведении следственных действий.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.