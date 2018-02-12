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СК РФ: Самолет Ан-148, разбившийся под Москвой, взорвался после крушения


МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Самолет Ан-148, разбившийся под Москвой в воскресенье, в момент падения находился в целостности, возгорания не было, взрыв возник уже после крушения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета", - заявила она журналистам.

Также она заявила, что организованы обыски и изъятие документов в офисе авиакомпании "Саратовские авиалинии", изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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