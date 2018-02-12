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Росгвардейцы в Саратове и Орске почтили память жертв крушения Ан-148


САРАТОВ, 12 фев /ПРАЙМ/. Сотрудники Росгвардии в Орске и Саратове в понедельник почтили память жертв крушения самолета Ан-148, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

"На площади Комсомольской в городе Орске (Оренбургская область) росгвардейцы возложили цветы к памятнику Чкалова и выразили соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявшего рейс Домодедово-Орск", - говорится в сообщении.

В Саратове сотрудники Росгвардии приняли участие в траурных мероприятиях возле здания аэропорта, где возложили цветы к портретам погибших членов экипажа Ан-148.

"Росгвардейцы зажгли свечи и почтили минутой молчания память пассажиров трагического рейса", - отмечается в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли.

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