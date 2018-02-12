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США планируют выделить $1,4 млрд на оппозицию в Сирии и силы нацбезопасности в Ираке


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 12 фев /ПРАЙМ/. Проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год предусматривает выделение 1,4 миллиарда долларов на поддержку оппозиции в Сирии и сил национальной безопасности в Ираке, сообщили в понедельник представители Пентагона.

"Проведение операции "Непоколебимая решимость" предусматривает выделение (в бюджете) 1,4 миллиарда долларов на подготовку и поддержку сил национальной безопасности Ирака и умеренной сирийской оппозиции", - сообщили он на брифинге.

В понедельник американская администрация представила проект бюджета на 2019 финансовый год, который начнется в октябре 2018 года. Проекты бюджета традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом.

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