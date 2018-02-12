"Саратовские авиалинии" заменили на всех своих рейсах Ан-148 на Як-42 и Embraer 190

САРАТОВ, 12 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. "Саратовские авиалинии" после крушения самолета Ан-148 заменили все самолеты этого типа на своих рейсах на Як-42 и Embraer 190, сообщил председатель совета директора авиакомпании Юрий Давыдов.

"Мы их заменим самолетами Embraer 190 и самолетами Як-42. Их должно хватить, по крайней мере, на сегодняшний день. Мы обойдемся теми силами, которые есть", - сказал он журналистам в понедельник.

Как уточнила журналистам начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова, в авиапарке компании на сегодняшний день шесть Ан-148, шесть Як-42 и два Embraer 190.

Ранее сообщалось, что руководство компании приостановило полеты на Ан-148 до завершения расследования крушения самолета этого типа в Подмосковье в воскресенье.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.