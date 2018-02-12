"Саратовские авиалинии" не испытывали сложностей с обслуживанием Ан-148 - руководство

САРАТОВ, 12 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. "Саратовские авиалинии" не испытывали сложностей с обслуживанием самолета Ан-148 украинского производства, сообщил председатель совета директора авиакомпании Юрий Давыдов.

"Мы этих сложностей не испытывали", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о том, были ли сложности с обслуживанием Ан-148 украинского производства.

В авиапарке "Саратовских авиалиний" на сегодняшний день шесть Ан-148, шесть Як-42 и два Embraer 190. Ранее сообщалось, что руководство компании приостановило полеты на Ан-148 до завершения расследования крушения самолета этого типа в Подмосковье в воскресенье.