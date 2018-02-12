"Саратовские авиалинии" не планируют отказываться от рейса Москва-Орск

САРАТОВ, 12 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Авиарейс Орск-Москва, который после авиакатастрофы временно выполняет компания "Ижавиа", через несколько дней вновь будут выполнять "Саратовские авиалинии", но уже на самолете Embraer 190, сообщила начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

"В данный момент несколько дней рейсы будет выполнять компания "Ижавиа", а далее мы встаем на эти линии с (самолетами) Embraer", - сказала она журналистам в понедельник, комментируя сообщения о том, что власти Оренбургской области ищут замену авиаперевозчику на направлении Москва-Орск.

Она отметила, что компания намерена вернуться к выполнению рейса Москва-Орск "через несколько дней".

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Ижавиа" на ближайшие дни по просьбе "Саратовских авиалиний" заменит их на маршруте Москва-Орск, при этом расписание рейса не изменится.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.