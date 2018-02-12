МНЕНИЕ: Надо не цену водки регулировать, а решать проблему контрафакта – депутат ГД

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков считает необходимым решать проблему нелегального алкоголя, а не привязывать цену водки к уровню инфляции или уровню доходов населения.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин в интервью "Российской газете" сообщал, что правительство не планирует повышать минимальную розничную цену на водку в 2018 году. При этом зампред правительства обращал внимание, что ряд коллег предлагают привязать минимальную розничную цену водки к инфляции или уровню жизни населения.

"Правительство России обещает в 2018 не повышать минимальную розничную цену на водку. И будем надеяться, выполнит это обещание. Ведь вопрос не в том, к какому показателю "привязывать" цену водки - к инфляции или к уровню доходов населения, а в том, что прежде надо решить проблему нелегального алкоголя", - заявил РИА Новости Ремезков, комментируя высказывания Хлопонина.

Депутат, ссылаясь на данные Росалкогольрегулирования, напомнил, что в 2017 году наблюдался рост подпольного производства алкоголя из медицинского спирта. "И удивляться тут нечему - по оценкам экспертов, себестоимость производства одного литра спирта составляет 40 рублей, из этого литра можно получить 2-3 бутылки нелегальной водки, а минимальная цена водки в рознице 205 рублей. Как видите, нелегальное производство водки в промышленных масштабах сверхрентабельно", - отметил Ремезков.

По экспертным оценкам, объем нелегального рынка сегодня составляет около 25 миллионов декалитров, при этом официально в России производится ежегодно около 75 миллионов декалитров водки, продолжил он. "То есть треть продукции, которая попадает к нашим гражданам, контрафактна. И не всегда она сделана из чистого медицинского спирта - хватает и суррогатов, от которых люди погибают", - подчеркнул зампред бюджетного комитета.

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"Повышением розничной цены невозможно бороться с нелегальной продукцией. Наоборот, рост цен на легальный алкоголь вызовет очередной рост производства контрафактной водки", - уверен он. Как показало время, ЕГАИС проблемы не решает, нужны дополнительные механизмы и стимулы для борьбы с нелегальным оборотом алкоголя, полагает парламентарий.

"В частности, нужно откорректировать распределение акцизов на водку так, чтобы не получалось, что регионы, в которых легально производится крепкий алкоголь, получали доходов в бюджет меньше, чем те регионы, в которых идет лишь продажа водки. Необходимо найти равновесие между производителями и потребителями, защитить наших граждан от контрафакта крепкого алкоголя. Ну и конечно, продолжать пропаганду здорового образа жизни, менять потребительские предпочтения россиян", - пояснил Ремезков.