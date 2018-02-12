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Летевший в Сургут самолет "ЮТэйр" вынужденно вернулся во Внуково


МОСКВА / ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 фев /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Ютэйр", следовавший по маршруту Москва-Сургут, вынужденно вернулся в аэропорт Внуково из-за неприятного запаха в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Рейс UT247 Москва-Сургут вернулся во Внуково из-за неприятного запаха в салоне. Наземные службы не обнаружили никаких неисправностей. "ЮТэйр" готовит к вылету резервный борт", - сказали в пресс-службе.

Представитель аэропорта Внуково сообщил РИА Новости, что борт в 20.09 вылетел, в 20.32 вернулся, благополучно приземлившись. По словам собеседника агентства, 135 пассажиров ждут в терминале А аэропорта решения авиакомпании о доставке в аэропорт назначения.

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