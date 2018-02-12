"Саратовские авиалинии" не испытывали сложностей с обслуживанием Ан-148 - руководство

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САРАТОВ, 12 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. "Саратовские авиалинии" не испытывали сложностей с обслуживанием самолета Ан-148 украинского производства, сообщил председатель совета директора авиакомпании Юрий Давыдов.

"Мы этих сложностей не испытывали", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о том, были ли сложности с обслуживанием Ан-148 украинского производства.

По данным "Саратовских авиалиний", разбившийся самолет Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704 разработан и выпущен конструкторским бюро им. Антонова в 2010 году, а в авиапарке компании он был с февраля 2017 года.

"В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены, в том числе агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич", которые ведут совместно с "Саратовскими авиалиниями" техническую эксплуатацию этого типа ВС на предприятии, и была подтверждена летная годность самолета", - говорится в сообщении.

В авиапарке "Саратовских авиалиний" на сегодняшний день шесть Ан-148, шесть Як-42 и два Embraer 190. Ранее сообщалось, что руководство компании приостановило полеты на Ан-148 до завершения расследования крушения самолета этого типа в Подмосковье в воскресенье.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.