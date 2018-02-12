FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ингушетия подпишет на форуме в Сочи соглашение о строительстве теплиц за 4,8 млрд руб


НАЛЬЧИК, 12 фев /ПРАЙМ/. Власти Ингушетии планируют подписать на российском инвестиционном форуме в Сочи инвестиционное соглашение о строительстве крупнейшего в регионе тепличного комплекса стоимостью 4,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба постоянного представительства республики при президенте России.

Ранее сообщалось, что Ингушетия намерена подписать на форуме в Сочи шесть инвестиционных соглашений на сумму более 6,3 миллиарда рублей.

"Соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса станет самым крупным. Это связано с дорогостоящим оборудованием, поставки которого для этого проекта осуществляет турецкая компания A-SERA", - цитирует пресс-служба слова министра экономического развития Ингушетии Умалата Торшхоева.

Он сообщил, что строительств первой очереди комплекса мощностью до 9 тысяч тонн овощей было завершено в 2017 году. Со строительством второй очереди комплекса площадью 20 гектаров планируется увеличить мощность предприятия вдвое - до 20 тысяч тонн в год.

"На предприятии будет создано 400 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта - с 2018 по 2020 год. Выпуск первой продукции промышленного тепличного комплекса планируется уже в этом году", – добавил министр. По его словам, инвестором проекта является московский филиал ингушской компании АО "Агрокомплекс Сунжа".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ