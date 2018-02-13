РИА Новости запустило спецленту новостей Российского инвестиционного форума в Сочи

СОЧИ, 13 фев /ПРАЙМ/. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы МИА "Россия сегодня" запустило специальную информационную ленту для участников Российского инвестиционного форума в Сочи, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий мероприятия, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Отмечается, что информационная лента доступна в мобильном приложении "Динамика дня" в дни работы форума.

"Подписчики мобильного приложения будут получать главные новости форума одной строкой, зачастую еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с форума, пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной экономической и общественно-политической повесткой дня. Приложение можно скачать бесплатно для IOS и Android", - говорится в сообщении.

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости - первое и единственное подобное решение на российском рынке. "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и массовые коммуникации" ежегодной премии "Время инноваций".