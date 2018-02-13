Суд рассмотрит по существу дело о банкротстве "Когалымавиа"

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу дело о банкротстве авиакомпании "Когалымавиа", в отношении которой в апреле 2017 года была введена начальная процедура банкротства - наблюдение.

Суд в декабре отложил рассмотрение дела, удовлетворив соответствующее ходатайство представителя временного управляющего Риммы Багавиевой. Оно было мотивировано тем, что на тот момент были рассмотрены не все требования кредиторов и не было проведено первое собрание кредиторов. По словам представителя Багавиевой, собрание было назначено на 27 декабря.

Арбитражный суд Москвы в апреле прошлого года признал обоснованным заявление ФНС России о банкротстве авиакомпании "Когалымавиа", у которой Росавиация весной 2016 года ограничила сертификат эксплуатанта, и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Суд включил тогда задолженность перед бюджетом по страховым взносам в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в размере около 156 миллионов рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании.

Заявление о банкротстве было подано в марте 2016 года. Представитель перевозчика ранее неоднократно заявлял в суде, что "Когалымавиа" намерена погасить долг перед бюджетом. По его словам, несмотря на приостановку полетов, компания продолжает вести хозяйственную деятельность, у нее "широкий бизнес, связанный не только с перевозками, но и сервисным обслуживанием". Как отметил представитель должника, доходы от этой деятельности позволят погасить долги перед кредиторами.

Росавиация с 15 марта 2016 года ограничила сертификат эксплуатанта "Когалымавиа" на основании, как сообщал регулятор, требований воздушного законодательства и заключений актов инспекционных проверок, установивших несоответствия и нарушения, прежде всего, в области финансово-экономического состояния перевозчика, что влияет на безопасность полетов.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. Погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, это был теракт.